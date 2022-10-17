Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 10-16 Ekim arasında düzenlediği operasyonlarda, 8 kilo 654 gram uyuşturucu ve 4 bin 356 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 480 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonunda 15 gözaltı

Öte yandan başkentte aynı tarih aralığında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 20 paket kaçak sigara, 538 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 245 kaçak hap, 107 puro, 27 kaçak cep telefonu, 4 kilo kaçak tütün, 4 sigara sarma makinası ve 2 milyon 372 bin 800 makaron ele geçirildi.