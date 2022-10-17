Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da sis etkili
[Fotograf: AA]
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kastamonu'da etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 80 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Hava Durumu Kastamonu
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