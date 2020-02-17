Kaza, geçtiğimiz cuma günü Şişli Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra seferine başladı. Otobüs bir süre ilerledikten sonra seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hareket halinde ve park halinde olan iki otobüsün arasından geçmeye çalıştı. Ancak iki araç arasında sıkışan motosikletli kontrolü kaybederek yere savruldu. Otobüslerin altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosikletli, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.