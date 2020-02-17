Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da yürekleri ağza getiren kaza kamerada
Mecidiyeköy'de motosiklet sürücüsü biri park diğeri hareket halindeki iki otobüsün arasından geçmeye kalkınca arada sıkışıp düştü. Motosiklet sürücüsünün otobüsün altında kalmaktan şans eseri kurtulduğu kaza kameralara yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz cuma günü Şişli Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra seferine başladı. Otobüs bir süre ilerledikten sonra seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, hareket halinde ve park halinde olan iki otobüsün arasından geçmeye çalıştı. Ancak iki araç arasında sıkışan motosikletli kontrolü kaybederek yere savruldu. Otobüslerin altında kalmaktan kıl payı kurtulan motosikletli, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Etiketler: Motosiklet kazası MecidiyeköySon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:25
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