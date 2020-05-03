Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul`da gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak başladı.

[Fotoğraf: İHA]

Yağışın İstanbul’da bölgesel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde devam ettiği görülürken, çakan şimşekler nedeniyle gece adeta gündüze döndü. Bazı yollarda su birikintisi olduğu görüldü.

Gece yarısından itibaren etkisini gösteren fırtınadan dolayı Silivri'de Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Kısa sürede tüm çatıyı kaplayan alevler paniğe neden oldu.

Durumu gören bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

