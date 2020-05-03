Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyüne ziyarete gitmesinin ardından İstanbul’a dönen 4 kişide İstanbul’da yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, İstanbul’dan gelen kişilerin temas halinde bulunduğu kişilerin tespit edilmesinin ardından Acıgöl Kaymakamlığı tarafından Kurugöl köyü 14 gün boyunca karantinaya alındı.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından uygulanan karantina uygulaması sonrasında jandarma ekipleri tarafından köy giriş çıkışları kapatıldı. Nevşehir'de daha önce de Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa ve Şahinefendi köyleri karantinaya alınmıştı.

Kayseri'de bir mahallede karantina uygulaması bitti

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akmescit Mahallesi'nin 14 gün önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.

COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Akmescit Mahallesi'nde sosyal izolasyonun sağlanması ve yeni vakaya rastlanılmaması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.