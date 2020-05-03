Haber Giriş: Kaynak: İHA
Manisa'da kumar oynarken yakalanan kişiler çatıya saklandı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'da polis ekipleri, bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. 4 kişinin çatıya saklandığı baskında, 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri baskın düzenledi.
Baskın sırasında evde bulunan 4 kişi çatıya saklanırken, ekipler tarafından yapılan aramada yakalandı.
Evde bulunan 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden 180 kişiye 239 bin TL para cezası
Manisa'da kolluk kuvvetleri tarafından korona virüs tehlikesine karşı vatandaşların sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetlemeler yapıldı.
Manisa il genelinde yapılan denetlemelerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 180 kişiye toplamda 239 bin 232 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Manisa kumar çatı sokağa çıkma kısıtlamasıSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 02:51
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