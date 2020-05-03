Ankara'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ve kapalı olması gereken yerlerle ilgili kontrollerini sürdürüyor.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi'nde mühürlenmiş bir kahvehanenin faaliyette olduğunu belirledi.

Kahvehaneye giren ekipler, içerideki 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uyguladı.

Sigara kullanıldığını da tespit eden ekipler, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun kapsamında tutanak tuttu.

Kahvehane tekrar mühürlendi

Kahvehanede yapılan aramalarda bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçiren ekipler, Yenimahalle Zabıta Müdürlüğü ekiplerine de bilgi verdi, iş yerini tekrar mühürledi.

Şüpheliler, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.