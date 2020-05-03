Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü gece saatlerinde hayalet şehre döndü.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 il de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Gece saatlerinde ise Diyarbakır hayalet şehre büründü. O anlar drone ile havadan görüntülendi.