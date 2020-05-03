Haber Giriş: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da boş sokaklar drone ile havadan görüntülendi
[Fotoğraf: İHA]
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Diyarbakır'da boş sokaklar drone ile havadan görüntülendi.
Diyarbakır sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü gece saatlerinde hayalet şehre döndü.
İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 31 il de 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Cuma günü gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır genelinde cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Gece saatlerinde ise Diyarbakır hayalet şehre büründü. O anlar drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler: drone DiyarbakırSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 04:49
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