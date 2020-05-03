Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de çıkan yangında 2 katlı ev kül oldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 katlı bir evde yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Ödemiş'te bulunan Umurbey Mahallesi'nde Sadık Uyanık'a ait iki katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Uyanık kendi imkanlarıyla evinden dışarı çıkarken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahalenin ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: yangın izmir ev yangınıSon Güncelleme: 3 Mayıs 2020 Pazar 04:17
Son Haberler
- 05:21
- 05:14
- 04:45
- 04:49
- 04:34
Sıradaki Haber
Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz