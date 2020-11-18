Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da yasa dışı silah operasyonu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı.
Ümraniye Saray Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde ruhsatsız silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul polisi harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda 66 yaşındaki İbrahim K. gözaltına alındı. Aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 6 silah sürgüsü, 6 silah gövdesi, 43 boş şarjör, 2 namlu, 50 fişek, 18 icra yayı, 30 boş kovan ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, “Silah İmal ve Ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.
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