İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, Balçık Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmesi planlanan, son tüketim tarihi geçmiş ve piyasa değeri 2 milyon lira değerinde toplam 30 bin 688 ürün ele geçirildi.

El konulan, gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin olduğu koliler, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından imha edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.