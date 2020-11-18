Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Kocaeli'nde tarihi geçmiş 30 binden fazla ürün ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir depoya baskın yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan tarihi geçmiş gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri ele geçirildi. Ürünler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, Balçık Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmesi planlanan, son tüketim tarihi geçmiş ve piyasa değeri 2 milyon lira değerinde toplam 30 bin 688 ürün ele geçirildi.
El konulan, gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin olduğu koliler, Gebze Belediyesi ekipleri tarafından imha edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
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