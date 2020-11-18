Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Durdurulan otomobilde 4 bin 571 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 4 bin 571 uyuşturucu hap bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yunusemre ilçesinde bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada 4 bin 571 uyuşturucu hap, 1,92 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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