Haber Giriş: 9 Ekim 2021 Cumartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da yağmur etkisini artırdı
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarılardan sonra İstanbul’da aralıklarla yağan yağmur bugün de şiddetini arttırarak devam etti.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur bu sabah da etkisini sürdürdü.
Beylikdüzü ve Esenyurt’ta şiddetini arttıran yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kimi vatandaşlar şemsiyelerini kullanırken, tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurun altında ıslandı.
Yağmurun bir sürü daha etkili olması bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Yağış Meteoroloji
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