Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi Afganistan uyruklu lideri Sanger Ahmadi sınır dışı edildi.

'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği Sanger Ahmadi'nin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğu belirlendi.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul'da kaldığı otele baskın

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlattı.

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı detaylı çalışmada, Ahmadi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığı tespit edildi. Ekipler, otele baskın yaptı.

Suç çetesi lideri Sanger Ahmadi ve çete üyesi oldukları belirtilen 4 şüpheli, otel lobisinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]