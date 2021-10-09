Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince başkentte bir suç örgütünün illegal faaliyetleri tespit edildi. Örgüte yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.

Örgütün il genelinde vale ve otopark hizmetlerini zorla ele geçirdiği, işletmeleri ortaklık adı altında gasbettikleri belirlendi. Bu faaliyetler sırasında darp ve silah kullanmaktan da çekinmedikleri tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri "Turgutlar" suç örgütü üyesi 15 şüpheliye yönelik 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı, çok sayıda silah ve suç aleti ele geçirildi.