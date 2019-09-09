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İstanbul'da üniversite binasında yangın09 Eylül 2019 Pazartesi 10:16 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
İstanbul Kavacık'ta bulunan özel bir üniversite binasında yangın çıktı. Binanın 5'inci katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.
İstanbul'da sabah saatlerinde özel bir üniversite binasının 5'inci katında yangın çıktı.
Binanın dış cephesinden dışarı doğru duman çıktığı gözlendi.
Binada bulunan öğrenciler hızla tahliye edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle binada küçük çaplı hasar oluştu.
Kaynak: TRT Haber, İHA
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