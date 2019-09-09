Kaza, saat 06.00 sıralarında Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı.

Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları 8 yaşındaki Salih Öztürk ve 7 yaşındaki Elif Öztürk yaşamını yitirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA