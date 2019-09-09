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Erzurum'da feci kaza: 2'si çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti09 Eylül 2019 Pazartesi 10:06 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
Erzurum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı.
Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları 8 yaşındaki Salih Öztürk ve 7 yaşındaki Elif Öztürk yaşamını yitirdi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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