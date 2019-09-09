Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan yaklaşık 6,5 milyon Türk vatandaşına yönelik düzenlenen faaliyetler kapsamında yılın sekiz ayında yüz binlerce vatandaşa hizmet sunuldu.

Sınırda 500 bin vatandaş karşılandı ve uğurlandı

YTB, sınır ötesinde ve sınır kapılarında kurduğu stantlarda, bir yandan yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşları karşılayıp uğurlarken, diğer yandan da onlara, seyahatleri sırasında karşılaştıkları sorunları çözmede tercüme ve danışmanlık hizmeti vererek destek oldu.

Bu kapsamda YTB tarafından Türkiye ve Sırbistan'da gerçekleştirilen karşılama ve uğurlama programları kapsamında bugüne kadar 50 günde yaklaşık 500 bin Türk vatandaşı ile temasa geçildi.

İlk kez sınır ötesinde karşılama

YTB, Türkiye ve Sırbistan içişleri bakanlıkları arasındaki iş birliği çalışmaları çerçevesinde bu yıl ilk kez Sırbistan'ın Hırvatistan, Macaristan ve Bulgaristan sınır kapılarında görev yapan Türk polis ekiplerinin yanında Türkçe ve Sırpça bilen, YTB Türkiye Bursları ile Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile YTB personeli de görevlendirildi.

Söz konusu üç sınır kapısında Türk polisleri ile halihazırda görev yapan YTB personeli, ülke makamları ve vatandaşlar arasında tercümanlık yaparak vatandaşların Sırbistan geçişlerinde dil bilinmemesi nedeniyle çözülemeyen sorunların giderilmesine yardımcı oldu, bin 500 vatandaşa çeviri hizmeti verdi.

Bu kapsamda 400 Türk vatandaşına yol yardım hizmeti sağlandı, kaza yapan 20 vatandaşa hastane ve mahkeme işlemlerinde yardım edildi. Ayrıca, Türkçe ve Sırpça bilen YTB görevlilerince, 50 Türk vatandaşının mahkemesine çıkıldı.

Yılın 8 ayı hizmet dönemi oldu

YTB ekipleri, sınır kapılarında yapılan karşılama ve uğurlama programlarının yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşların tatillerini geçirdiği 26 ilde valilik, belediyeler ve ilgili kamu kurumları ile eş güdüm halinde evleri de ziyaret etti.

Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan vatandaşlar için hazırlanan "Cep Rehberi" akıllı telefon uygulamasıyla bu yıl 24 bin 882 kullanıcıya seçim, pasaport, gümrük, trafik, sağlık, emeklilik, egitim, askerlik, vergi, tapu, nüfus, adalet, mavi kart gibi konularda bilgi verildi.

YTB'nin bu yılın 8 ayında yurt dışında yaşayan vatandaşlara sunduğu hizmetler arasında 7 ülkede açılan 29 Anadolu Okuma Evi ile 7 ülkede düzenlenen iftar programı da yer aldı.

Ayrıca bu dönemde, 12 ülkeden bin gencin yararlandığı 4 Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı ile 145 gencin farklı devlet kurumlarında staj yapma imkanı bulduğu 3 YTB Türkiye Stajları Programı düzenlendi. Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri programı ile 2 bin 500 genç ana vatanlarının tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti, 120 genç ise Genç Liderler, Diaspora Gençlik Akademisi, Türkçe Öğreticiliği Eğitimi gibi programlara katıldı.

YTB ekipleri yılın 8 ayında 20 bin vatandaşa bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verdi. İnsan Hakları Eğitim Programı ve Hukukçular Buluşmaları programlarına 150 kişi katılırken, yurt dışındaki vatandaşlar ve mavi kart sahipleri tarafından YTB'ye iletilen hukuki soru ve sorunlara ilişkin 600 cevap verildi.

Çocuk ve gençlere yönelik etkinlikler kapsamında ise, 8 ülkede 27 farklı şehirde düzenlenen Rafadan Tayfa gösterilerini yaklaşık 100 bin vatandaş izledi. Yurt dışındaki Türk vatandaşı çocuk ve gençlere 4 bin kitap seti dağıtıldı ve 200 bin Tübitak Meraklı Minik ve TRT Çocuk dergisi verildi.

Ayrıca, Almanya'nın Hamm şehrinde, 1950'li yıllarda Almanya'ya işçi olarak giden ilk Türk vatandaşlarının çalıştığı eski bir maden ocağı olan Lippenpark'ta Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) düzenlendi. Festivalde sanat, spor ve geleneksel oyunlar gibi birçok alanda etkinlik yer aldı.

Kaynak: AA