PKK'nın gizli şehir yapılanmasına darbe: 2 terörist yakalandı09 Eylül 2019 Pazartesi 10:00 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:16
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan 2 terörist tutuklandı. Teröristlerin örgütün Diyarbakır'daki şehir yapılanmasında "gizli güç" olarak görevlendirildiği tespit edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, S.K. ve R.D'nin terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri belirlendi.
Örgütün şehir yapılanmasındaki gizli güçleri
Şüphelilerin haklarında hiçbir arama, yakalama kaydı olmadığından terör örgütünün, Diyarbakır'daki şehir yapılanmasında gizli gücü olarak görevlendirildikleri, terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları tespit edildi. Arama ve yakalama kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri ortaya çıktı.
2 şüpheli tutuklandı
Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA