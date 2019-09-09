Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, S.K. ve R.D'nin terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak, örgütsel ve ideolojik eğitimlerini tamamladıktan sonra terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasında görevlendirildikleri belirlendi.

Örgütün şehir yapılanmasındaki gizli güçleri

Şüphelilerin haklarında hiçbir arama, yakalama kaydı olmadığından terör örgütünün, Diyarbakır'daki şehir yapılanmasında gizli gücü olarak görevlendirildikleri, terör örgütünden aldıkları talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulundukları tespit edildi. Arama ve yakalama kayıtları olmaması nedeniyle terör örgütü adına eylemlerde bulunduktan sonra ikinci bir eylem emrine kadar normal hayatlarına devam ettikleri ortaya çıktı.

2 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA