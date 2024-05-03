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Türkiye
AA 03.05.2024 15:37

İstanbul'da trafik sıkışıklığı yıllık 10 milyar dolar kayba neden oluyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu yıllık kişi başı 288 saat zaman kaybına neden oluyor. 8,5 milyon vatandaşın aktif yolculuk yaptığı kentte, trafik sıkışıklığının ekonomik kaybı ise tam 10 milyar dolar seviyesinde.

İstanbul'da trafik sıkışıklığı yıllık 10 milyar dolar kayba neden oluyor

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "4. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi"nde akıllı ulaşım sistemleriyle (AUS) ilgili sunum yaptı.

AUS'un vatandaşlara büyük avantajlar sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şehirlerde kullanılan bu sistemlerin hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

Karaismailoğlu, şehirlerde sanatsal yapılara öncelik verilmemesi gerektiğine işaret ederek, kentlerde akıllı kavşak ve sinyalizasyon çalışmalarının trafik sorununa daha kalıcı bir düzen sağladığını dile getirdi.

Ülkede taşıt sayısının arttığını ve buna bağlı olarak özellikle büyük şehirlerde trafiğin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Karaismailoğlu, "Ülkede araç sayısı çok hızlı artıyor. Buna göre tedbirler almak lazım. Trafik güvenliğini sağlamak için bu tedbirler çok önemli." diye konuştu.

"Raylı sistemlerin trafikteki payı artırılmalı"

Karaismailoğlu, İstanbul'da araç sayısının 5,45 milyona çıktığını belirterek, "Araç sayısındaki artış devam edecek. İyi planlama yapmak lazım. Toplu taşıma çalışmaları yapıp raylı sistemlerin trafikteki payını artırmak lazım. Bazı önemli noktalarda farklı trafik modellerini uygulamak gerekiyor. Yoksa hayat yaşanmaz hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da trafik yoğunluğunun ortalama yüzde 64 olduğuna, pik saatlerde ise yüzde 90'lara çıktığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da trafik yoğunluğu yıllık kişi başı 288 saat zaman kaybına neden olmaktadır. Trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ekstra 760 milyon dolarlık yakıt harcanıyor. İstanbul'da toplu taşımayı geliştirmek zorundasınız. Yolda kalmayan otobüslerle şehre hizmet etmek gerekir. 8,5 milyon vatandaşın aktif yolculuk yaptığı İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik kaybı tam 10 milyar dolar. Yerel yönetimlerin en önemli görevi güvenli bir toplu taşıma sistemi kurmak ve yönetmektir. "

Karaismailoğlu, kentlerde de bireysel hareketi artırıcı sistemler geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bisiklet gibi ulaşım araçlarının kullanımının artmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Geleceğin ulaşımını yönlendirecek küresel etkenlere de değinen Karaismailoğlu, bunların şehirleşme, sürdürülebilirlik, yeni nesil mobilite ve AUS olduğunu bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü gibi projelerin ülkeye katkısına da değinen Karaismailoğlu, daha sonra stantları ziyaret etti.

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