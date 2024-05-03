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Türkiye
AA 03.05.2024 15:00

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz'in iç bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren Adana'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kuzey kesimleri ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Öte yandan, yarın öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır'ın doğusu, Batman'ın kuzeyi, Şırnak'ın batısı ile Mardin'in doğusunda da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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