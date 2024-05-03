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Türkiye
AA 03.05.2024 15:02

TCG Nusret Müze Gemisi Marmaris'te

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, TCG Nusret Müze Gemisi, vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açıldı.

TCG Nusret Müze Gemisi Marmaris'te

Dünyada ilk ve tek yüzer müze gemi olarak hizmet veren TCG Nusret, Marmaris yat Limanı'nda ziyaret edilebiliyor.

Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2011'de aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi'ni çok sayıda öğrenci, vatandaş ve turistler ziyaret etti.

TCG Nusret Müze Gemisi Marmaris'te

İlk, orta ve lise okulları sınıf olarak, bazı vatandaşlar gemiyi ziyarete çocuklarıyla geldi. Modern seyir cihazlarıyla donatılmış gemide, ziyaretçilere bilimsel veriler görsel olarak aktarılıyor.

Ziyaretçiler gemide ve gemi manzarasında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gemi, ilçede 5 Mayıs'a 09.30-12.30 ve 13.30-17.30 saatlerinde açık olacak. Geminin Ege ve Akdeniz'de 8 Haziran'a kadar liman ziyaretleri yapacağı bildirildi.

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