Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da terör operasyonu: 16 gözaltı
DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik 21 adrese düzenlenen şafak operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Martta gerçekleştirilen bir yürüyüşe ilişkin soruşturma başlattı.
Terör örgütü DHKP-C adına örgütsel pankart açtığı ve slogan attığı belirlenen 23 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine terörle mücadele ekipleri harekete geçti. 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 16'sı gözaltına alındı.
Operasyonda silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan firari bir kişi de yakalandı.
Etiketler: DHKPC/C İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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