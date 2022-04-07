Çiçekler açtı, sıcak havayı sevenler bahara kavuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ancak yağışlı hava yurda geri dönüyor.

Yağışlı hava 2 gün sürecek

Batı kesimlerinden başlayarak yurdun yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, "Güneydoğu Anadolu hariç yurdun birçok bölümünde bugün ve yarın yağış bekliyoruz" dedi.

Özellikle Marmara’nın doğusunda kuvvetli yerel yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Yurdun doğusunda, Suriye üzerinden gelen toz taşınımının görülmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 35 il için 'sarı', 7 il için 'turuncu' uyarıda bulundu.

Yetkililer, yağış alan bölgelerde yaşanabilecek su baskını gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunmasını istedi.