Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 04:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ihlara Vadisi kesin korunacak hassas alan ilan edildi
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'daki Ihlara Vadisi ve çevresinin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Güzelyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ihlara Vadisi ve Çevresi Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.
Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.
Etiketler: Aksaray Resmi Gazete
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