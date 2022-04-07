Ortaköy Muvakkit Sokak'taki tek katlı metruk binanın tavanı evin iç kısmına doğru çöktü. Tavandan kopan parçaların bir kısmı da yola döküldü. O sırada binanın önünden geçen bir otomobil hasar gördü.

İçinde bulunan otopark görevlisi, son anda otomobilden çıkarak kopan parçaların altında kalmaktan kurtuldu. Metruk binada bir kişinin yaşadığı öğrenilirken, olay sırasında binada olmadığı tespit edildi.

Sokak trafiğe kapatıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sokak araç trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ve zabıta ekipleri de binada inceleme yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Saniyelerle kurtuldu

Binanın duvarlarından kopan parçanın zarar verdiği otomobili kullanan otopark görevlisi Ercan Akyüz, "Otoparktan araç çıkıyordu, yol veriyordum. Çıkarken binadan çıtırtı geldi. Ne olduğunu anlayamadım, arabayı vurdum zannettim. Bir baktım, çatıdan bir şeyler düştü. Arabanın içi bembeyaz oldu. O anda arabadan kaçtım. Binada biri yaşıyordu ama o sırada içeride değildi" dedi.