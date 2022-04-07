İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçların saşi numaralarını "change" yöntemiyle başka araçlarla değiştirip organize bir şekilde piyasaya sürenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Yalvaç, Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde yapılan operasyonlarda, E.Ş., M.B., A.Ş. ve Ö.Ş. suçüstü yakalandı.

8 otomobil, 3 takım numara çakma aparatı, 4 şasi numarası kesilmiş hurda otomobil ele geçirildi.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.