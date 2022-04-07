Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da 'change araç' operasyonu: 4 gözaltı
Isparta'da hacizli, ağır hasarlı ve hurda araçların motor ve şasi numaralarını başka araçlarla değiştirerek piyasaya sürdüğü iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçların saşi numaralarını "change" yöntemiyle başka araçlarla değiştirip organize bir şekilde piyasaya sürenleri yakalamak için çalışma başlattı.
Yalvaç, Gelendost ve Keçiborlu ilçelerinde yapılan operasyonlarda, E.Ş., M.B., A.Ş. ve Ö.Ş. suçüstü yakalandı.
8 otomobil, 3 takım numara çakma aparatı, 4 şasi numarası kesilmiş hurda otomobil ele geçirildi.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Dolandırıcılık Isparta Otomotiv
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