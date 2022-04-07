Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da canlı bomba paniği
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da bekçiler tarafından durdurulan şüphelinin üst aramasında, üzerinde patlayıcı olmadığı belirlenen bomba düzeneği ele geçirildi.
Seyhan'a bağlı Sarıyakup Mahallesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, şüpheli Ömer B.'nin üzerinde bomba düzeneği olduğunu fark etti.
Bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanları düzenekte inceleme yaptı. Düzenekte patlayıcı olmadığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheli Ömer B. emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana
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