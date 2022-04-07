Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyen karlar taşkına neden oldu.

Bu sebeple bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu, Karayolları ekiplerince tüm araç geçişine kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı söz konusu güzergahların ulaşıma açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.