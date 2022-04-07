Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 00:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta eriyen kar taşkına sebep oldu: 2 yol ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ta hava sıcaklığının aniden artması sebebiyle karlar hızla eridi. Kar sularının kısmen zarar verdiği Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyen karlar taşkına neden oldu.
Bu sebeple bazı bölümleri suyla dolup kısmen hasar gören Kağızman-Selim ile Selim-İstasyon kara yolu, Karayolları ekiplerince tüm araç geçişine kapatıldı.
Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı söz konusu güzergahların ulaşıma açılması için Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Hava Sıcaklıkları Kar Yağışı Kars
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