Hasanağa köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan havuzun duvarının yıkılması sonucunda çevredeki tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmıştı.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, sızıntı yaşanan alanda incelemede bulundu.

"En kısa zamanda bu alandaki kirlilik temizlenerek eski haline getirilecektir"

Öztürk, ihbarın geldiği andan itibaren incelemelere ve çalışmalara başlandığını ve sızıntının durdurulduğunu söyledi:

"Bakanımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda sayın valimizin koordinasyonunda il müdürlüğümüz ekipleriyle birlikte alana intikal edildi. Tesiste yaptığımız incelemelerde alanda bitüm ve zift malzemenin depolandığı bir yapının batı yönündeki perde duvarının çökmesiyle birlikte etrafındaki yakın araziye zift malzemenin yayıldığını tespit ettik.

Bakanlığımız tarafından toprak kirliliğinin giderilmesi hususunda yetkilendirilmiş firmalarla irtibata geçilerek buraya sevki başlatılmıştı. En kısa zamanda bu alandaki kirlilik temizlenerek eski haline getirilecektir. Burada çok az bir suyu olan deremiz de var. Bu dereye sirayet etmiş ama ilerlemesi engellenmiştir. En kısa zamanda bu derenin de temizliği yapılarak eski haline getirilecektir."

"Sızıntı çok fazla ekili araziye sirayet etmedi"

İl Müdürlüğü bünyesinde kurulacak komisyonun temizlik çalışmalarını yürüteceğini aktaran Öztürk, sızıntının çok fazla ekili araziye sirayet etmediğini, ciddi manada bir tarım arazisine zarar verecek bir hususun söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da asfalt malzemesi sızıntısının yaşandığı alanda incelemede bulundu.

Gürkan, asfalt malzemenin donmaya başladığını, kısa sürede temizlik çalışmalarına başlanacağını dile getirdi.