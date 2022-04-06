Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 19:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de metruk evin çatısı çöktü: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Niğde'nin Bor ilçesinde metruk evin çatısının çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Orta Mahalle Yeşil Dere Sokak'ta yaşayan Hacı Emin Dokuz'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Evinin çevresinde araştırma yapan ekipler, Dokuz'u, metruk evinin çöken çatısı altında buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Dokuz'un cesedi Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Niğde
Sıradaki Haber
Foça açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz