Felsefe öğretmeni Seher Güllüce, pazartesi sabahı okula gitmek için evinden ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı.

Okul yönetiminin haber vermesi üzerine ailesi, Seher öğretmen hakkında kayıp ihbarında bulundu. Zamana karşı yarış başladı.

Saatlerce kamera görüntüleri incelendi.

En son bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı belirlendi.

Asayiş şube ekipleri, araştırmalarını Ezine'ye bağlı Derbentbaşı köyü civarına yoğunlaştırdı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazadan 30 saat sonra bulundu

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Mümin Öksüz, alana gittiklerinde kaza emareleri olduğunu farl ettiklerini ve uçurumun kenarına baktıklarında kazalı aracı gördüklerini söyledi.

Kayıp öğretmenin konumu belirlendi. Hemen itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Kazadan 30 saat sonra bulunan Seher öğretmen yaşıyordu.

[Fotoğraf: DHA]

"Yaşaması mucize"

Ezine Belediyesi İtfaiye Amiri Hasan Güçlü, Seher öğretmenin bulunduğunda bitkin bir halde olduğunu belirterek, yaşamasının mucize olduğunu aktardı.

Ancak Seher öğretmenin bulunduğu yerden çıkarılması hiç de kolay olmadı.

Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Seher öğretmenin sağlık durumu iyi.