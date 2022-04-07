Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 02:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Siirt'te patlayan klima yangına neden oldu
[Fotoğraf: DHA]
Siirt’te bir iş yerinde bulunan klimanın patlaması nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Dün akşam saatlerinde Siirt merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi 1408 Sokak’ta, Nihat Danış’a ait iş yerinde iddiaya göre açık unutulan klimanın patlaması nedeniyle yangın çıktı.
Patlama sesi korkuya neden olurken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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