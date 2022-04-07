Yaylacık Mahallesi 373. Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında, gece saatlerinde, Muhammed Valıd Shirzay'ın kiracı olarak oturduğu evin mutfağında, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Pencereden çıkan dumanları fark eden komşuları ise aileyi uyandırarak dışarı çıkmasını sağladı. Yabancı uyruklu Shirzay, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürdü.

[Fotoğraf: İHA]

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına uykuda yakalanan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Aileye, sağlık görevlileri tarafından ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı.

Aile otele yerleştirildi

İtfaiye ekipleri tarafından mutfakta bir süre soğutma çalışması yapıldı. Doğal gaz firma yetkilileri de vanaları kapatarak tedbir aldı.

[Fotoğraf: İHA]

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen aile ise polis ekiplerince bir otele yerleştirildi. Yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]