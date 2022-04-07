İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kent genelinde 165 noktada 1890 personel, bir polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması şeklinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi.

[Fotoğraf: İHA]

148 bin 560 kişinin GBT'sine bakıldı

Denetimlerde 148 bin 560 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 574 zanlı ile yoklama kaçağı 361 kişi yakalandı.

Aramalarda 26 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca ve 200 fişek, 2 kilo 512 gram uyuşturucu madde, 7976 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 910 dolar ile 2 bin 950 lira ele geçirildi.

[Fotoğraf: İHA]

Sürücülere ceza yağdı

Uygulamada 12 umuma açık yer denetlenirken 20 bin 158 araç ve 778 motosiklet kontrol edildi. 916 araç ve motosiklet ile 16 sürücüye işlem yapıldı. 13 araç trafikten men edilerek toplam 107 bin 771 lira ceza uygulandı.