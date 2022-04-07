Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 06:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da 3 katlı binada yangın: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla’da 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahsur kalanların yardımına itfaiye koştu. Dumandan etkilenen 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.
İstasyon Mahallesi Bülbül Sokak’taki bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Mahsur kalanların yardımına itfaiye yetişti
Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Dumandan etkilenen 5 kişi olay yerindeki ilk muayenenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Bir kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü
İtfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıktığı dairede ikamet eden bir kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
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