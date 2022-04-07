Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 06:02Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan minibüsün park halindeki araçlara çarpma anı kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultanbeyli'de servis minibüsü park halindeki araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan minibüsün yaptığı kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde, seyir halinde bulunan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.
Kazada servis minibüsünün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, minibüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
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