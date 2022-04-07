Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde, gece saatlerinde, seyir halinde bulunan servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araçlara çarptı.

Kazada servis minibüsünün sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, minibüsün çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.