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Türkiye
AA 03.11.2024 18:36

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde Edirne istikametinde seyreden şarküteri ürünleri taşıyan araç araç, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Bu sırada aynı yönden gelen otomobiller de kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, şarküteri ürünleri taşıyan araçtaki sürücü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Diğer araçlarda bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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