Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan fırtına ve kuvvetli akıntı deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Fırtına ve akıntı nedeniyle saat 16.00 itibarıyla maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak, transit gemi geçişlerine kapatıldı.