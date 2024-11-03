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Türkiye
AA 03.11.2024 16:57

Kartal'da işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöplere vatandaşlardan tepki

İstanbul Kartal'da, belediye iştirakine bağlı işçilerin eylemi nedeniyle toplanamayan çöplere tepki gösteren vatandaşlar problemin acilen çözülmesini istedi.

Kartal'da işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöplere vatandaşlardan tepki

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı eylem devam ediyor.

Bu nedenle toplanmayan çöpler sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında birikti.

Vatandaşlar, etraftaki kötü kokuya ve hijyenik olmayan duruma tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Mahallemiz tekrar huzura kavuşsun"

İlçe sakinlerinden Recep Karaca, belediye ile işçilerin arasında sorunun halka yansıtıldığını söyledi.

Karaca, pislik içinde bir ilçenin var olduğunu dile getirerek, "Bir an önce anlaşmalarını istiyoruz. İşçinin hakkı ne ise onu versinler. Mahallemiz tekrar huzura kavuşsun. Seçimde oy istemeyi biliyorlar" dedi.

Arkadaşını ziyarete gelen Talip Merhoş ise çöpün oluşturduğu görüntü ve kokudan çok rahatsız olduklarını belirterek, "Çay bile içemiyoruz. Belediyenin buna el atması gerekiyor. Dileriz ki bir an önce ilçe eski günlere geri döner. Temiz sokaklar, temiz çevre istiyoruz" diye konuştu.

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