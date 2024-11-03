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Türkiye
İHA 03.11.2024 16:15

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 32 tutuklama

Osmaniye’de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı.

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 32 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-31 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 176 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 37 kilo 524 gram skunk, 23 kilo 684 gram Hint keneviri tohumu, 5 kilo 526 gram metamfetamin, 3 kilo 237 gram bonzai, bin 46 sentetik hap, 941,13 gram esrar, 90,47 gram toz esrar, 78,6 gram eroin, 40,92 gram fubinica, 36 kök Hint keneviri, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 50 bin 795 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldıkları adliyede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Osmaniye Uyuşturucu
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