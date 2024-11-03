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Türkiye
TRT Haber-AA 03.11.2024 14:50

Çorum'da doğal gaz patlaması: 1 ölü, 33 yaralı

Çorum'da bir binada doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Çorum’un Osmancık Caddesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında doğal gaz nedeniyle patlama meydana geldi. 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 33 kişiden 11'i hastanelerde tedavi altında.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Cadde ulaşıma kapatıldı

Vali Ali Çalgan, 5 katlı binanın üçüncü katında ilk belirlemelere göre, doğal gaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda vatandaşımız da yaralandı. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor" dedi.

 

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaralananların çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Patlamada ölen kişinin ise Osman Keyinci olduğu öğrenildi.

Patlama nedeniyle binada ağır hasar oluştu, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. Cadde trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

 

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Cumhuriyet savcısı ve 3 bilirkişinin görevlendirildiğini açıkladı. Adli soruşturmanın başlatıldığı olay tüm yönleriyle inceleniyor.

"Boşaltılan evlerdeki vatandaşlarımızı şehrimizdeki Valilik, Belediyemiz misafirhanelerinde misafir edeceğiz"

Vali Çalgan, beraberindekilerle olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çalgan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın ardından itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet birimlerinin olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Önce yaralıların kurtarıldığını, ardından çevrenin emniyete alındığını ifade eden Çalgan, "Olay yeri inceleme halen görevini yapmak için hazır beklemekte. İçeride bina statiği, güvenliği açısından girilmesinde bir sakınca olup olmadığı noktasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik uzmanlarınca şu anda halen bir çalışma yürütülmekte. Bu çalışmanın nizamında olay yeri inceleme de girmek suretiyle ilk belirlemelere göre, doğal gaz sebepli olduğunu değerlendirdiğimiz bu patlamanın her yönüyle incelenmesi sağlamış olacaktır" dedi.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğünü belirten Vali Çalgan, şöyle devam etti:

"Olaydan 34 hemşehrimiz etkilenmiş, 1'i ne yazık ki hayatını kaybetmiş, geriye kalanlar ayakta ya da hastanede basit tedavilerle tedavi edilmek suretiyle taburcu edilmiştir. Halen 11 vatandaşımız şehir hastanesinde ve özel bir hastanede. Onların da durumlarının iyi olduğunu öğrendik. Gün içinde inşallah taburcu edilecekler. Boşaltılan evlerdeki vatandaşlarımızı şehrimizdeki Valilik, Belediyemiz misafirhanelerinde misafir edeceğiz. En kısa sürede hasar tespit çalışmalarına başlayıp kimsenin mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu vesileyle hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletip, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

Vali Ali Çalgan, daha sonra beraberindekilerle hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Çorum Doğalgaz İtfaiye
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