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Türkiye
AA 03.11.2024 14:34

Ehliyet sınavlarında kopya çekenlere operasyon

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde ehliyet sınavlarında kopya çekmeye çalışan ve bunu organize eden kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ehliyet sınavlarında kopya çekenlere operasyon
[Fotograf: İHA]

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2 ayda motorlu taşıt sürücü kursiyerleri e-sınavlarında (e-MTSK) toplam 33 sürücü adayına kopya çektikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince "Cımbız" adıyla düzenlenen operasyonunda, 10'u kursiyer, 6'sı organizatör olmak üzere 16 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, 25 cep telefonu, 9 kulak içi alıcı cihaz, kopya düzeneği için hazırlanmış 7 iç giyim malzemesi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 695 lira ele geçirildi.

Haklarında "6114 sayılı kanuna muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından işlem başlatılan 16 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 6 kişi  adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Açıklamada, şüphelilerin daha önce girdiği sınavda başarısız olan sürücü adaylarını tespit edip iletişime geçtiği, en az 20 bin lira karşılığında hazırladıkları elektronik düzenekle sınav esnasında kopya çekilmesini sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

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