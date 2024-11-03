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Türkiye
AA 03.11.2024 14:33

Evinde uyuşturucu yetiştiren kişi koku sayesinde yakayı ele verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, evine kurduğu sera sistemi ile uyuşturucu üreten kişi, yayılan kötü koku sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan R.S. işlemlerinin ardından tutuklandı.

İnönü Mahallesi'nde bir sokağa yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi.

Sokaktaki binaların çatılarına çıkarak bacalarını kontrol eden ekipler, kokunun yayıldığı 2 katlı binayı tespit etti. Binaya operasyon düzenleyen ekipler, 2 katlı binanın 4 odasına Hint keneviri yetiştirmek için sera sistemi kurulduğunu belirledi.

Yapılan aramada 100 kök Hint keneviri, 20 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, ışıklandırma ve havalandırma malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.S. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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İzmir Polis Uyuşturucu Hint Keneviri
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Evinde uyuşturucu yetiştiren kişi koku sayesinde yakayı ele verdi
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