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Türkiye
AA 03.11.2024 16:19

Ankara'da otobanda ters yönde seyreden araç kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da ters yönde giden araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, anne ve babalarıyla aynı araçta bulunan 2 ve 10 yaşlarındaki yaralanan kardeşler hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da otobanda ters yönde seyreden araç kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı

E-90 Karayolu'nun Balıkuyumcu Mahallesi mevkiinde, Polatlı istikametine seyreden Hakan İ.  idaresindeki otomobil, otoyolda ters yönden ilerleyen Ramazan G. kontrolündeki araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi ve yol kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ramazan G, Hakan İ. ve eşi Esmanur İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan K.İ. ve E.İ. kardeşler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bir süre yan yoldan sağlanan trafik akışı normale döndü.

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Ankara Trafik Kazası
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