Kadıköy Emin Ali Paşa Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle minibüsün üzerine devrilen ağaç araçta hasara yol açtı. Devrilen ağaç, elektrik direkleri ve tellere de zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucunda ağaç devrildiği yerden kaldırıldı.

Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde bulunan bir ağaç kuvvetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

Ataşehir ve Kartal'da da etkili olan rüzgar nedeniyle bazı ağaçların devrildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kartal'da ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde kaldırımda bulunan söğüt ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağaç, elektrikli testere ile kesilerek, otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saat kontrollü sağlanan trafik ağacın kaldırılmasıyla normale döndü.