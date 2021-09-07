Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamyondan fırlayan lastik yolda bekleyen kadını öldürdü
Antalya’da yol kenarında bekleyen Cezayir asıllı kadın, kamyondan fırlayan tekerleğin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hareket halindeki kamyondan fırlayan lastik yolda kısa bir süre savruldu.
O sırada yol kenarında Cezayir uyruklu bir kadın ile iki çocuğu bekliyordu. Neye uğradıklarını bile anlamadan lastik onların arasına daldı.
Lastiğin çarptığı 37 yaşındaki talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
İkinci lastik karşı şeritte zincirleme trafik kazasına neden oldu
Yoluna devam eden kamyonun 10 kilometre sonra bir tekeri daha fırladı.
Fırlayan tekerlek karşı şeride geçti. 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.
Kamyonun şoförü kısa bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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