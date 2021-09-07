İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Esenyurt, Zeytinburnu, Sultangazi ve Bağcılar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, farklı ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen yabancı kişileri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak üzere sınır illerine sevkiyatını gerçekleştiren 7 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

4 minibüs ve 1 otobüs ele geçirildi

Operasyonlarda tespit edilen 46 düzensiz göçmenin, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanılan 4 minibüs ve 1 adet otobüs ele geçirilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan 5'i serbest bırakılmış, 2'si tutuklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.