Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 12:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da 12-19 yaş arası 433 bin genç COVID-19 aşısı oldu
İstanbul'da, 15-19 yaş arası 414 bin 116 genç ile 12-15 yaş arası 18 bin 898 genç aşısını yaptırdı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 15 yaş üstü gençlerin 18 Ağustos, 12 yaş üstü gençlerin ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladığını hatırlattı.
Yerlikaya, "7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı. Gençlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ali Yerlikaya Koronavirüs Aşısı
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