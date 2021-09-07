İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 15 yaş üstü gençlerin 18 Ağustos, 12 yaş üstü gençlerin ise 6 Eylül'de aşı olmaya başladığını hatırlattı.

Yerlikaya, "7 Eylül saat 10.00 itibarıyla 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı. Gençlerimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.