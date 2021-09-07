Ali Eren P. idaresindeki otomobil, İpek Yolu Şehir Gösteren mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 2 kişi de ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanığı Harun Aksüt, gazetecilere, Başpınar istikametine gittiğini, otomobilin karşı yönden geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Otomobilin fren seslerini duydum. Refüje çarparak, direğe çarptı, direk önümüze düştü. Direğin parçaları üstümüze savruldu. Allah'ın yanında bir iyiliğim varmış ki sadece sağa kaçıp durmayı hesapladım ve şans eseri yanımda araba yoktu. Sağ şeride geçince yerimden kımıldayamadım, şoka girmiştim. Saniyelerle hayatta kaldım, mucize oldu. Allah'ıma çok şükür yara almadık."